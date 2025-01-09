«Ростех» поставил в войска партию наземных дронов «Депеша» Российские военные продолжают получать новейшие образцы вооружения и техники в рамках гособоронзаказа.
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«Ростех» поставил в войска партию наземных дронов «Депеша» Российские военные продолжают получать новейшие образцы вооружения и техники в рамках гособоронзаказа.
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