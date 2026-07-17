Врач Солнечногорской больницы Михайлов назвал первые признаки скрытых ИППП

В ходе Недели профилактики инфекций, передающихся половым путем, организованной Минздравом России, заведующий кожно‑венерологическим отделением Солнечногорской больницы Константин Михайлов обратил внимание на опасность бессимптомных инфекций.
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