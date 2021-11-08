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В Приморье завершился прием заявок на конкурс "Твой проект". Вот что предложили уссурийцы

В Приморье завершился прием заявок на конкурс "Твой проект". Вот что предложили уссурийцы

В течение двух недель жители всех Приморья предлагали идеи по преображению своих городов и сел. Уссурийцы выдвинули 52 проекта, после оценки экспертов и народного голосования четыре из них будут профинансированы.

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