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Новак Джокович: «Я по-прежнему позволяю себе мечтать по-крупному. Не представляю себя 25-м в мире и играющим на среднем уровне»

21-кратный чемпион «Больших шлемов» Новак Джокович поделился целями на заключительный этап карьеры. «За карьеру мне посчастливилось многого добиться и выиграть главные трофеи в этом спорте.

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