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Царьград

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Полное неуважение к недрам: Русские дроны сорвали голосование в Раде Украины

Полное неуважение к недрам: Русские дроны сорвали голосование в Раде Украины

Русские дроны парализовали работу Верховной рады Украины: депутаты отложили голосование по сделке о недрах из-за масштабной воздушной тревоги.

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