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Синоптик Леус: в Москве 5 октября ожидаются потепление и облачность

В понедельник, 5 октября, влияние на погоду в Москве окажет теплый сектор североатлантического циклона.

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