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В Энгельсе показали повредившие жилой дом обломки беспилотника

В Энгельсе показали повредившие жилой дом обломки беспилотника

В Энгельсе обломки беспилотника повредили многоэтажку, их показал на видео Telegram-канал Shot. Уточняется, что в результате атаки была повреждена крыша и квартира верхнего этажа, также осколоками посекло более десяти машин.

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