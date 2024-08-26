В Энгельсе показали повредившие жилой дом обломки беспилотника

В Энгельсе обломки беспилотника повредили многоэтажку, их показал на видео Telegram-канал Shot. Уточняется, что в результате атаки была повреждена крыша и квартира верхнего этажа, также осколоками посекло более десяти машин.
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