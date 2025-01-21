Во что была одета Мелания Трамп на инаугурации президента США?

Образ первой леди сравнили с героиней из советского мультфильма или с киногероем Зорро. Другие в соцсетях отметили, что ее наряд призван показать, что Мелания Трамп — «мать своего народа»В Сети главным мемом в американских соцсетях стал наряд Мелании Трамп.