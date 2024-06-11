Эти 7 правил сберегут вам здоровье и жизнь при встрече с агрессивными подростками

Каждое новое поколение кажется предыдущему особенно жестоким и распущенным — это вечная история. Однако в последнее время в новости попадает так много историй об агрессивных и опасных выходках подростков, что волей-неволей задумаешься: почему дети в последнее время стали особенно озлобленными? Что с этим можно сделать родителям и как реагировать на агрессию в свой адрес от юных хулиганов?Разберемся в вопросе вместе с психологом.