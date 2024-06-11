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Эти 7 правил сберегут вам здоровье и жизнь при встрече с агрессивными подростками

Эти 7 правил сберегут вам здоровье и жизнь при встрече с агрессивными подростками

Каждое новое поколение кажется предыдущему особенно жестоким и распущенным — это вечная история. Однако в последнее время в новости попадает так много историй об агрессивных и опасных выходках подростков, что волей-неволей задумаешься: почему дети в последнее время стали особенно озлобленными? Что с этим можно сделать родителям и как реагировать на агрессию в свой адрес от юных хулиганов?Разберемся в вопросе вместе с психологом.

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Комментарии
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Александр Маркитанов
безнаказанность порождает агрессию.
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