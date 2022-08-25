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Россияне смогут получать обратно деньги, переведенные мошенникам

Россияне смогут получать обратно деньги, переведенные мошенникам

Глава департамента информационной безопасности регулятора Вадим Уваров заявил, что российские банки могут обязать возвращать клиентам деньги, которые они перевели мошенникам, если подозрительный счет содержался в базе данных ЦБ, сообщает PRIMPRESS.

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