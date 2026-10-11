Как не надо разогревать: 30 полных провалов с микроволновками

Что будет, если варить в микроволновке яички или засунуть туда пластиковую бутылку или авокадо? Иногда люди пытаются разогреть странные вещи или продукты, которые вообще лучше не разогревать.
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