В Курской области 74-летняя пенсионерка обогатила мошенников на полтора миллиона рублей 

<p style="text-align:justify"><strong>Курской пенсионерке позвонили якобы сотрудники службы безопасности портала Государственных услуг с сообщением, что ее личный кабинет взломали неизвестные и сейчас пытаются завладеть всеми сбережениями, а также оформить кредит.