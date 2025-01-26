В Курской области 74-летняя пенсионерка обогатила мошенников на полтора миллиона рублей 

<p style="text-align:justify"><strong>Курской пенсионерке позвонили якобы сотрудники службы безопасности портала Государственных услуг с сообщением, что ее личный кабинет взломали неизвестные и сейчас пытаются завладеть всеми сбережениями, а также оформить кредит.
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