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Почеттино о 1-м голе Нкунку за «Челси»: «Уверены, он станет нашим ключевым игроком. Он умеет забивать»

Почеттино о 1-м голе Нкунку за «Челси»: «Уверены, он станет нашим ключевым игроком. Он умеет забивать»

Накануне форвард забил первый гол за «синих» в дебютном матче АПЛ против «Вулверхэмптона» (1:2). «Я очень рад, что Нкунку забил.

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