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США и Армения: новое стратегическое партнерство и его последствия

США и Армения: новое стратегическое партнерство и его последствия

США и Армения: новое стратегическое партнерство и его последствия Елена ГалицкаяНа фоне значительных политических изменений, происходящих в Армении, она и США достигли соглашения о стратегическом партнерстве.

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