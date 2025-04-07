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Танковые экипажи сорвали ротацию ВСУ на харьковском направлении

Танковые экипажи сорвали ротацию ВСУ на харьковском направлении

Экипажи танков Северной группировки РФ предотвратили ротацию ВСУ на харьковском направлении. В ходе операции уничтожены огневые позиции врага.

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