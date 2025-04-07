В России представлен новый электромотоцикл «Арктур»

﻿﻿На выставке «Мотовесна-2025», которая прошла с 4 по 6 апреля, Зеленоградский мотоциклетный завод «Русь» представил свою первую разработку — электромотоцикл, который, по словам самого производителя, позволит россиянам совершенно по-новому взглянуть на привычные транспортные средства.