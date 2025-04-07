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Свежие комментарии

  • Андрей Шишинов
    А это го.но ещё и покупает кто-то? Я думал их в наказание раздают.Стали известны ит...
  • HotRS
    Стоит ли покупать Dacia Duster за 2 миллиона рублей решать вам, но лично я считаю цену недостаточно высокой и я бы не...В Россию привезли...
  • ММ
    Эта статейка уже была лет 5-7 назад.. Мне мигают, я мигаю! И "гонки на дорогах"- для этого камеры есть. А гаишники - ...Опытные автолюбит...

В России представлен новый электромотоцикл «Арктур»

В России представлен новый электромотоцикл «Арктур»

﻿﻿На выставке «Мотовесна-2025», которая прошла с 4 по 6 апреля, Зеленоградский мотоциклетный завод «Русь» представил свою первую разработку — электромотоцикл, который, по словам самого производителя, позволит россиянам совершенно по-новому взглянуть на привычные транспортные средства.

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