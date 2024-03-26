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В театре «У Никитских ворот» сожгли клетчатую багажную сумку с деньгами

В театре «У Никитских ворот» сожгли клетчатую багажную сумку с деньгами

Марк Розовский представил вторую новинку 2024 года — спектакль по пьесе Александра Галина «Лицо». Премьера прошла в трагический день: 22 марта, когда зрители покидали здание театра на Большой Никитской, появились первые новости о бойне в «Крокусе», а через пару часов власти столицы издали указ об отмене всех массовых мероприятий.

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