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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Панжинский о Большунове: «Возможно, пик карьеры уже позади. Но если замаячит шанс выступить на Олимпиаде, он может вернуться на свой уровень»

Призер ОИ-2010 по лыжным гонкам  Александр Панжинский  считает, что трехкратный олимпийский чемпион  Александр Большунов  еще может вернуться к своей пиковой форме.

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