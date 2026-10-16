Один из фигурантов уголовного дела об убийстве криптобизнесмена Романа Новака и его супруги скончался в следственном изоляторе, сообщил руководитель первого управления по расследованию особо важных дел главка СК России по Санкт-Петербургу Юрий Яшков.
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