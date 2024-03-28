Жить будут в гробу: какая судьба ждет осужденных за теракт в «Крокус сити холле»?

"До конца своей жизни они будут находиться в так называемом гробу (это камера 4-6 кв. м), передвигаться им придется только в согнутом положении с руками за спиной, с ними нельзя будет контактировать" - заявил ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников.