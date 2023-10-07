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«После критики?» Глава Спасского района ушел в отставку

«После критики?» Глава Спасского района ушел в отставку

После критики губернатора Приморского края Олега Кожемяко о работе некоторых районных властей глава пострадавшего в результате тайфуна в Приморье Спасского района Андрей Колот сложил с себя полномочия 6 октября, сообщает PRIMPRESS.

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