«После критики?» Глава Спасского района ушел в отставку

После критики губернатора Приморского края Олега Кожемяко о работе некоторых районных властей глава пострадавшего в результате тайфуна в Приморье Спасского района Андрей Колот сложил с себя полномочия 6 октября, сообщает PRIMPRESS.
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