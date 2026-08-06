Почему выбрали склады, а не заводы? Украинский ВПК давно ушёл в тень. Крупные предприятия разгружены, станки вывезены в гаражи и бывшие цеха мебельных фабрик.
Массированный удар по Киеву. Новая тактика России показала эффективность: логистика ВСУ парализована
Комментарии
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Elena Dmitrieva
Не понимаю почему Мирошник пишет, что война продлится много лет?? Если все разрушено, логистика нарушена, порты обесточена. Чем они драться собираются? Лопатами? И ещё : сегодня был нанесен ракетный удар по Луганску и по Москве. А пишут, что у них катастрофическая нехватка бк. Кто врет? Откуда такие противоречия?
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1 м.
Александр
Elena Dmitrieva
Не понимаю почему Мирошник пишет, что война продлится много лет?? Если все разрушено, логистика нарушена, порты обесточена. Чем они драться собираются? Лопатами? И ещё : сегодня был нанесен ракетный удар по Луганску и по Москве. А пишут, что у них катастрофическая нехватка бк. Кто врет? Откуда такие противоречия?
Удар по Москве? Когда и чем?Что долетело?
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1 м.
Алексей Камышов
Тот факт, что хохлы прут вооружение морским транспортом, прикрываясь "зерновой сделкой" — "Секрет Полишинеля". Но топить вражеские "гражданские" суда "начальство" не разрешало. Как же, "дорогие партнёры" могут обидеться... А суда, перевозящие грузы из и в Россию, топить не только можно было, но и захватывать было "не грех". Вот поэтому-то и плюют в нашу сторону эти самые "уважаемые партнёры". И сейчас мы не топим наглухо торпедами эти "гражданские" суда, а всего лишь выводим их из строя, незначительно повреждая надстройки верхней палубы. А если бы начали топить всех без разбора и предупреждения, приближающихся к побережью хрюкостана и устью Дуная, то ни одна западная шавка не решилась бы отправить судно по Чёрному морю. Поорали бы и угомонились, поджав хвосты.
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1 м.
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