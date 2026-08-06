Массированный удар по Киеву. Новая тактика России показала эффективность: логистика ВСУ парализована

Не понимаю почему Мирошник пишет, что война продлится много лет?? Если все разрушено, логистика нарушена, порты обесточена. Чем они драться собираются? Лопатами? И ещё : сегодня был нанесен ракетный удар по Луганску и по Москве. А пишут, что у них катастрофическая нехватка бк. Кто врет? Откуда такие противоречия?

Не понимаю почему Мирошник пишет, что война продлится много лет?? Если все разрушено, логистика нарушена, порты обесточена. Чем они драться собираются? Лопатами? И ещё : сегодня был нанесен ракетный удар по Луганску и по Москве. А пишут, что у них катастрофическая нехватка бк. Кто врет? Откуда такие противоречия?

Алексей Камышов

Тот факт, что хохлы прут вооружение морским транспортом, прикрываясь "зерновой сделкой" — "Секрет Полишинеля". Но топить вражеские "гражданские" суда "начальство" не разрешало. Как же, "дорогие партнёры" могут обидеться... А суда, перевозящие грузы из и в Россию, топить не только можно было, но и захватывать было "не грех". Вот поэтому-то и плюют в нашу сторону эти самые "уважаемые партнёры". И сейчас мы не топим наглухо торпедами эти "гражданские" суда, а всего лишь выводим их из строя, незначительно повреждая надстройки верхней палубы. А если бы начали топить всех без разбора и предупреждения, приближающихся к побережью хрюкостана и устью Дуная, то ни одна западная шавка не решилась бы отправить судно по Чёрному морю. Поорали бы и угомонились, поджав хвосты.