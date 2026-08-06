Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Массированный удар по Киеву. Новая тактика России показала эффективность: логистика ВСУ парализована

Массированный удар по Киеву. Новая тактика России показала эффективность: логистика ВСУ парализована

Почему выбрали склады, а не заводы? Украинский ВПК давно ушёл в тень. Крупные предприятия разгружены, станки вывезены в гаражи и бывшие цеха мебельных фабрик.

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Комментарии
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Elena Dmitrieva
Не понимаю почему Мирошник пишет, что война продлится много лет?? Если все разрушено, логистика нарушена, порты обесточена. Чем они драться собираются? Лопатами? И ещё : сегодня был нанесен ракетный удар по Луганску и по Москве. А пишут, что у них катастрофическая нехватка бк. Кто врет? Откуда такие противоречия?
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1 м.
Александр
Elena Dmitrieva
Не понимаю почему Мирошник пишет, что война продлится много лет?? Если все разрушено, логистика нарушена, порты обесточена. Чем они драться собираются? Лопатами? И ещё : сегодня был нанесен ракетный удар по Луганску и по Москве. А пишут, что у них катастрофическая нехватка бк. Кто врет? Откуда такие противоречия?
Удар по Москве? Когда и чем?Что долетело?
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1 м.
Алексей Камышов
Тот факт, что хохлы прут вооружение морским транспортом, прикрываясь &quot;зерновой сделкой&quot; — &quot;Секрет Полишинеля&quot;. Но топить вражеские &quot;гражданские&quot; суда &quot;начальство&quot; не разрешало. Как же, &quot;дорогие партнёры&quot; могут обидеться... А суда, перевозящие грузы из и в Россию, топить не только можно было, но и захватывать было &quot;не грех&quot;. Вот поэтому-то и плюют в нашу сторону эти самые &quot;уважаемые партнёры&quot;. И сейчас мы не топим наглухо торпедами эти &quot;гражданские&quot; суда, а всего лишь выводим их из строя, незначительно повреждая надстройки верхней палубы. А если бы начали топить всех без разбора и предупреждения, приближающихся к побережью хрюкостана и устью Дуная, то ни одна западная шавка не решилась бы отправить судно по Чёрному морю. Поорали бы и угомонились, поджав хвосты.
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1 м.