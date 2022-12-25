О пользе завоеваний для завоёванных

Соратники Александра над его телом. Кадр из фильма «Александр Македонский» (2010) «…перехитрим же его, чтобы он не размножался; иначе, когда случится война, соединится и он с нашими неприятелями, и вооружится против нас, и выйдет из земли нашей.
Соратники Александра над его телом. Кадр из фильма «Александр Македонский» (2010) «…перехитрим же его, чтобы он не размножался; иначе, когда случится война, соединится и он с нашими неприятелями, и вооружится против нас, и выйдет из земли нашей.
Свежие комментарии