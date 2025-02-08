Депутат Рады Дмитрук: Келлог привезёт Зеленскому 20 февраля чёрную метку

Депутат Верховной рады Артём Дмитрук выразил предположение, что 20 февраля спецпредставитель президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог посетит Киев и привезёт Владимиру Зеленскому «чёрную метку».
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