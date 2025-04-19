Фрегат «Адмирал флота Головко» вышел в Атлантику

Моряки приняли участие в двухстороннем военно-морском учении «Мост дружбы-2025» с участием кораблей и судов обеспечения Военно-морского флота Российской Федерации и Военно-морских сил Арабской Республики Египет.
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