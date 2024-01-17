Эксперт Марочко: На Краснолиманском направлении боевики ВСУ бросают позиции и убегают в тыл

Военный эксперт и аналитик, а также подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко пообщался с журналистами РИА Новости и сообщил им о том, что неподалеку от Красного Лимана фронт фактически начал сыпаться, украинские военные самовольно бросают позиции.