Аэрофлот первый в России возьмет самолеты в «мокрый» лизинг

Договориться удалось с русским авиаперевозчиком iFly.В пресс-службе Росавиации сообщили, что «Аэрофлот» станет первой русской авиакомпанией, которая возьмет самолеты в «мокрый» лизинг.
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