Ряд рейсов из РФ задержали из-за конфликта Ирана и Израиля Алиса БронскаяМеждународный аэропорт в Тегеране, посвященный памяти Имама Хомейни, временно прекратил принимать рейсы, как передает иранское агентство ISNA.
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