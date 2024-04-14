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Ряд рейсов из РФ задержали из-за конфликта Ирана и Израиля

Ряд рейсов из РФ задержали из-за конфликта Ирана и Израиля

Ряд рейсов из РФ задержали из-за конфликта Ирана и Израиля Алиса БронскаяМеждународный аэропорт в Тегеране, посвященный памяти Имама Хомейни, временно прекратил принимать рейсы, как передает иранское агентство ISNA.

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