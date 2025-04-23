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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Селюк о проблеме «Зенита»: «Перенасыщение состава латиноамериканцами. Они нестабильны, люди настроения. Это где-то начинает сквозить и у «Спартака»

– У «Зенита» – одна и главная проблема. Перенасыщение состава латиноамериканцами, которые, как видим, нестабильны.

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