В ГИБДД указали, где по правилам должны находиться аптечка и огнетушитель

Инспектор ГИБДД, фото: njcar.ru Несмотря на то, что штрафы за отсутствие медицинской аптечки, огнетушителя и знака аварийной остановки сейчас отменили, каждый водитель, согласно ПДД, обязан иметь в машине все эти средства безопасности.
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