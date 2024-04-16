В ГИБДД указали, где по правилам должны находиться аптечка и огнетушитель

Инспектор ГИБДД, фото: njcar.ru Несмотря на то, что штрафы за отсутствие медицинской аптечки, огнетушителя и знака аварийной остановки сейчас отменили, каждый водитель, согласно ПДД, обязан иметь в машине все эти средства безопасности.