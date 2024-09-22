Пенсионеры чаще становятся жертвами мошенников из-за генов

Согласно общемировой статистике, большинство жертв интернет-мошенников — пожилые люди. Группа ученых из Флориды, Аризоны и Канады выяснили, что причина кроется в определенном варианте гена, отвечающего за работу краткосрочной памяти.
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