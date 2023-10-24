AP узнало о еще двух атаках беспилотников военных баз США в Сирии

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) атаковали американские военные базы у нефтяного месторождения «Аль-Омар» в провинции Дейр-эз-Зор и в Эш-Шаддаде в провинции Хасеке в Сирии, передает 24 октября Associated Press.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии