AP узнало о еще двух атаках беспилотников военных баз США в Сирии

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) атаковали американские военные базы у нефтяного месторождения «Аль-Омар» в провинции Дейр-эз-Зор и в Эш-Шаддаде в провинции Хасеке в Сирии, передает 24 октября Associated Press.