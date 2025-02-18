Кадыров призвал не ждать окончания спецоперации

Кадыров: нельзя расслабляться и ждать конца спецоперации на фоне переговоров Факт начала переговоров между США и Россией не должен расслаблять, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров на совещании с руководством силовых ведомств и правоохранительных органов.
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