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Директор Лады Дэнс сообщил, что пострадавшую в ДТП певицу перевели из госпиталя им. Бурденко в частную клинику в Подмосковье

Директор Лады Дэнс сообщил, что пострадавшую в ДТП певицу перевели из госпиталя им. Бурденко в частную клинику в Подмосковье

Директор Лады Дэнс Сергей Пудовкин сообщил, что пострадавшую в результате дорожно-транспортного происшествия певицу перевели из госпиталя имени Бурденко в частную клинику в Московской области.

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