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Петербургский дневник

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Политолог оценил слова Зеленского про удары вглубь России

Политолог оценил слова Зеленского про удары вглубь России

Специалист считает, что так США пытаются «максимально качнуть» ситуацию на Украине Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев начал получать «позитивные сигналы» по использованию дальнобойных ракет для ударов вглубь России, оценил в эфире радио Sputnik политолог Юрий Кот.

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