Политолог оценил слова Зеленского про удары вглубь России

Специалист считает, что так США пытаются «максимально качнуть» ситуацию на Украине Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев начал получать «позитивные сигналы» по использованию дальнобойных ракет для ударов вглубь России, оценил в эфире радио Sputnik политолог Юрий Кот.