«Память — это не статистика, а лицо ребенка»

Интервью с доцентом РГГУ, руководителем образовательных программ Центра «Холокост» Светланой Тиханкиной— Светлана Анатольевна, 3 сентября в России — День солидарности в борьбе с терроризмом, который неразрывно связан с трагедией в Беслане .