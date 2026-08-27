«Память — это не статистика, а лицо ребенка»

Интервью с доцентом РГГУ, руководителем образовательных программ Центра «Холокост» Светланой Тиханкиной— Светлана Анатольевна, 3 сентября в России — День солидарности в борьбе с терроризмом, который неразрывно связан с трагедией в Беслане .
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