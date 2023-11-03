Пётр Петрович Ласси. Молодость полководца

П. Ласси на гравюре Хайда Иоганна Якоба, XVIII в. Период российской истории с 1725 (дата смерти Петра I) и до 1741 года (воцарение Елизаветы) традиционно изображается неким «безвременьем», и для его описания используются все оттенки черного цвета.