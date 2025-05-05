Будет ли в этом году салют на 9 мая в Барнауле и где он пройдет?

Праздничные фейерверки в столице Алтайского края проведут на нескольких площадках, чтобы не допустить большого скопления людей Алтайский край готовится масштабно и торжественно отметить 80-ый юбилей Победы в Великой Отечественной войне.
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