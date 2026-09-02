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Владимир Путин назвал "чушью собачьей" вбросы о мобилизации в России

Владимир Путин назвал "чушью собачьей" вбросы о мобилизации в России

Слухи о готовящейся мобилизации после выборов в сентябре в России являются "чушью собачьей", заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по завершении саммита Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке.

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