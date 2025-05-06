В преддверии Дня Победы в Татарстане откроют памятники двум героям

Автор: Александра ДавыдоваВ Татарстане в преддверии Дня Победы откроют памятники сразу двум героям – участнику специальной военной операции, Герою России Дамиру Гилемханову, и легендарному татарскому поэту-фронтовику Фатыху Кариму.
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