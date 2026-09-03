Для Украины зима близко, а ведь мы еще не начинали

«Киев просит о возобновлении переговоров, просит о личных встречах, но с террористами переговоров не ведут», — сказал, как отрезал, Владимир Путин.
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Мы ещё не начали, а они начали и оставили уже нас без бензина и бьют уже по электростанциям и к зиме сами можем остаться без тепла, света и воды, если будем ждать..