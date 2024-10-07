Синоптики предупреждают: щедрые снегопады и крепкие морозы ожидают ряд регионов — прогноз до конца недели Юлия ЧелкановаСиноптические условия в России продолжают удивлять: в то время как в столице ощущается летняя жара, в некоторых регионах страны жители сталкиваются с резкими морозами.