Синоптики предупреждают: щедрые снегопады и крепкие морозы ожидают ряд регионов — прогноз до конца недели Юлия ЧелкановаСиноптические условия в России продолжают удивлять: в то время как в столице ощущается летняя жара, в некоторых регионах страны жители сталкиваются с резкими морозами.
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