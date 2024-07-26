В Минюсте предложили реформу нотариата с усилением роли государства

Глава Минюста Чуйченко предложил реформировать нотариат Министр юстиции Константин Чуйченко представил проект новой редакции закона «О нотариате», который усилит роль государства по контролю над деятельностью нотариусов.
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