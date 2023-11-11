Западная пресса: Зеленскому всё сложнее оказывать моральное давление на Запад для получения денег и оружия

Крупное немецкое издание «Шпигель» публикует статью, в которой говорится о том, что Запад зачастую шёл на оказание помощи Украине ввиду того, что «оказывался под моральным давлением со стороны Зеленского».
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