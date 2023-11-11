НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Военное обозрение

3 601 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Гарий Щерба
    Вот где  НЕДОНОСОК , а о  РЕШИМОСТИ РОССИИ  НЕАДЕКВАТ НЕ ПОДУМАЛ  и  ЧТО ТОГДА ПАДЛА БУДЕШЬ ПЕТЬ  когда ЯО  ПОСЫПЕТСА...Натовский экс-ген...
  • Гарий Щерба
    Вот и  ЛАДУШКИ 👍👍👍 ...!!!Daily Express: Бр...
  • Александр Балушкин
    Уничтожить надо было тогда, когда роза ветра усиленно повернула на запад. Пусть бы чухались.Увеличение концен...

Западная пресса: Зеленскому всё сложнее оказывать моральное давление на Запад для получения денег и оружия

Западная пресса: Зеленскому всё сложнее оказывать моральное давление на Запад для получения денег и оружия

Крупное немецкое издание «Шпигель» публикует статью, в которой говорится о том, что Запад зачастую шёл на оказание помощи Украине ввиду того, что «оказывался под моральным давлением со стороны Зеленского».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх