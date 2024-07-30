ВСУ перебросили резервные батальоны к Часову Яру

Подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили в район Часова Яра до нескольких батальонов мобилизованных граждан Украины.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии