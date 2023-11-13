Смоленский суд продлил срок содержания под стражей бывшему чиновнику

Бывшего начальника департамента обвинили в получении крупной взятки В Смоленске продлен срок содержания под стражей экс-начальника департамента государственного строительного и технического надзора Смоленской области Геннадия Наумова.
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