Легкость, с которой бывшего президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена убедили потратить огромные бюджетные средства страны на оказание военной помощи Украине, можно сравнить с тем, как просто отнять конфету у ребенка.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии