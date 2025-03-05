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Трамп сравнил траты США на поддержку Украине с отнятой у ребенка конфетой

Трамп сравнил траты США на поддержку Украине с отнятой у ребенка конфетой

Легкость, с которой бывшего президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена убедили потратить огромные бюджетные средства страны на оказание военной помощи Украине, можно сравнить с тем, как просто отнять конфету у ребенка.

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