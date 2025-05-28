Как пережить аллергию на пыльцу и тополиный пух: советы врача

В России продолжается активное цветение. Во многих городах фиксируют повышенное содержание пыльцы в воздухе, из-за чего страдающим от аллергии людям приходится прятаться дома, чтобы не страдать от неприятных симптомов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии