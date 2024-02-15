Лолита призналась, что ее концерты стали отменять из-за недостаточного раскаяния

Певица Лолита Милявская в домашнем халате записала обращение к общественникам.В своем Telegram-канале она заявила, что ее юбилейные концерты по России отменили именно по их просьбам, так как считают ее недостаточно раскаявшейся.
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