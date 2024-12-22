«Искандеры» работают по Херсону, рекордное число «Гераней» разносят цели от Киева до Полтавы, ФАБы летят по Сумам и Запорожью, удары по Украине на сегодня, 22 декабря Юлия СоколоваУкраина нанесла удар по нефтебазе в Орловской области и пытается дотянуться беспилотниками по стратегическому объекту Капустин Яр, напрашиваясь на сокрушительный ответ.